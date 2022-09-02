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فيريرا: فوز الزمالك بالدوري والكأس كان غير متوقع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، أن تحقيق فريقه لبطولتي الدوري هذا الموسم وكأس مصر نسخة الموسم الماضي لم يكن متوقعا.

وقال فيريرا في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام":" خضنا خلال بطولتي الدوري وكأس مصر 27 مباراة، حققنا الفوز في 20 لقاء و التعادل في 4 مباريات وتلقينا 3 هزائم".

وأضاف:" توج الزمالك بالدوري بعد فترة وجيزة من تحقيق لقب كأس مصر، الفوز بالدوري والكأس كان غير متوقع للجميع ومن هنا فرحة جميع جماهير الزمالك".


وأتم:"كررنا ما تحقق في عام 2015 عندما فزنا أيضًا بالدوري والكأس قبل 7 سنوات، مبروك للجميع ... كان الأمر يستحق ذلك".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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