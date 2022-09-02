مصدر لمصراوي: كاف يحدد موعدًا مبدئيًا لمباراتي الزمالك وبطل تشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن تحديد موعد مبدئي لمباراتي الزمالك واليكت سبور بطل تشاد ضمن منافسات الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن مباراة الذهاب ستقام يوم 18 سبتمبر على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي، في المقابل ستقام مباراة العودة 23 من نفس الشهر على ملعب "استاد القاهرة".

يأتي ذلك الموعد نظرًا لارتباط فريق الزمالك بمباراة الهلال السعودي والتي من المقرر أن تقام في التاسع من الشهر الجاري ببطولة السوبر المصري السعودي.

ورفض مسئول "كاف" الرد أو التعليق علي موعد لقاء العودة لتزامنه مع مباريات الأجندة الدولية في الفترة من 19 وحتي 27 سبتمبر الجاري، مشيرًا فقط أنه جاري تأكيد المواعيد بشكل رسمي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد حدد مواعيد مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر علي أن تقام مباريات العودة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من الشهر الجاري.