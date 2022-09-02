مصدر لمصراوي: الأهلي يلجأ لبند "الأولوية" لتأمين رحيل لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي، يعتزم وضع بند جديد في عقود اللاعبين الذين سيخرجون بنظام الإعارة أو البيع النهائي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن لجنة التخطيط وبإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي وبمشاركة حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات لديها عدد كبير من اللاعبين سيغادر القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر ذاته:"هناك من سيغادر بنظام الإعارة وأخرين بنظام البيع النهائي ضمن خطة كبيرة داخل الفريق تم وضعها بعناية ووفق دراسها متأنية والأهلي سيلجأ لوضع بند في عقود اللاعبين التي ستخرج بنظام البيع النهائي يمنحه حق في استعادتها مقابل دفع مبلغ مالي معين يختلف من صفقة إلى أخرى".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة الأهلي يبذل خلال الفترة الجارية جهدًا كبيرًا؛ لإتمام صفقات الموسم الجديد ودعم الصفوف قبل بداية مسابقات الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن العديد من الأندية حول العالم تلجأ لوضع مثل هذا البند في عقود اللاعبين.