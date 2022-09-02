اخبار الرياضه

مرتضى منصور ينعي شقيقة الخطيب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وأعضاء جمعيته العمومية على تقديم واجب العزاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته.

وكتبت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر "تويتر": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعيته العمومية يتقدمون بخالص العزاء للسيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع أفراد أسرته في وفاة شقيقته.. أسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته".

وأصدر الأهلي بيان عبر حساباته الرسمية، لينعي شقيقة محمود الخطيب.

جاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

"مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا