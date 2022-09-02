مرتضى منصور ينعي شقيقة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وأعضاء جمعيته العمومية على تقديم واجب العزاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته.

وكتبت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر "تويتر": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعيته العمومية يتقدمون بخالص العزاء للسيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع أفراد أسرته في وفاة شقيقته.. أسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته".

وأصدر الأهلي بيان عبر حساباته الرسمية، لينعي شقيقة محمود الخطيب.

جاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

"مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".