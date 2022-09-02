الامارات | بيدرو يحرم الوصل "السعادة" ويهدي "العنابي" نقطة ثمينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المهاجم البرازيلي جواو بيدرو هدفاً في الوقت القاتل ليتعادل الوحدة مع الوصل بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، على استاد الوصل في زعبيل، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً رائعاً من عشاق الفريقين في استاد زعبيل، إذ سيطر الوحدة على وسط الملعب في أول 15 دقيقة من اللقاء بفضل تحركات عبدالله حمد والبرتغالي بيتزي وطحنون الزعابي وإسماعيل مطر، بينما شهد أداء الوصل ارتباكاً ما أسهم في كثرة التمريرات الخاطئة.

وأهدر المدافع البرازيلي ماركاس فرصة إحراز الهدف الأول لـ "العنابي" بعدما لعب بيتزي ركلة ركنية، وقابلها ماركاس برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم (12). ونشط "الفهود" في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولعب عموري كرة جميلة إلى البرازيلي أوليفيرا الذي سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز بيدرو الهدف الأول بعدما تلقى كرة عرضية من طحنون الزعابي، وقابلها البرازيلي برأسه في المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أحرز أوليفيرا الهدف الأول للوصل بعدما تلقى كرة عرضية من البرازيلي غابرييل دي سوزا وقابلها أوليفيرا في المرمى. وفي الدقيقة 77 لعب علي صالح كرة عرضية قابلها فابيو ليما برأسه في المرمى مسجلاً الهدف الثاني، بينما أحرز بيدرو هدف التعادل في الوقت القاتل من ركلة ركنية لعبها مطر وأكملها بيدرو برأسه في المرمى.