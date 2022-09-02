الامارات | بني ياس يكسب النتيجة أمام خورفكان ويخسر الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بني ياس فوزاً صعباً للغاية اليوم بهدف نظيف على حساب ضيفه خورفكان في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الشامخة ضمن افتتاح دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء لم يقدم فيه "السماوي" أداء مقنعا، وظهرت صفوفه متباعدة، لكنه مع ذلك نجح في تحقيق الأهم بالخروج بالنقاط الثلاث.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، عطفاً على المستوى الهجومي المتدني للفريقين على مدار الشوط الأول ومنتصف الثاني، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 79 بواسطة الصربي ايفكوفيتش من كرة رأسية، حين ارتقى فوق الجميع خلال الركلة الركنية التي نفذها زميله غاستون سواريز وحول الكرة في المرمى.

وتسبب الهدف المتأخر في تخلي الفريقين عن الحذر الشديد الذي كان السمة الأساسية للمباراة ورفع من درجة الندية بين الفريقين، إذ تراجع "السماوي" لمناطقه الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما رمى الضيوف بثقلهم هجومياً ما فرض حصاراً على مرمى بني ياس.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من خورفكان لخطف التعادل، لكن الحارس فهد الظنحاني تألق في التصدي لفرصتين خطيرتين، في حين أن الهدف الذي دخل شباكه في الدقيقة 4+90 بواسطة لاعبه إيلتون فليبي جرى إلغاؤه بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية وجود اللاعب في موقف تسلل، ليحافظ بذلك بني ياس على الفوز الأول ويتجنب مفاجآت الضيوف ويضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

