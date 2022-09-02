الامارات | لاعب أردني يكتشف إصابته بالسرطان "صدفة".. ويطلب الدعاء! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حارس نادي اليرموك الأردني أنس الخلايلة عبر فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إصابته بمرض السرطان.

وقال الخلايلة الذي لم يتجاوز الـ 31 ربيعاً إنه اكتشف مرضه صدفة، موضحاً أنه تلقى ركلة من زميله قبل أن تصيب الكرة وجهه، فتوجه الحارس الأردني للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية الضرورية، وأجرى صور الأشعة للاطمئنان على حالته، فكانت المفاجأة بظهور ورم خبيث في المنطقة بين الأذن والأنف.

وأثار الحارس الأردني تعاطف متابعيه على "فيسبوك" وتدفقت التعليقات والدعوات للخلايلة بالشفاء في وقت وعد اللاعب نفسه بأنه سيتغلب على المرض الخبيث.