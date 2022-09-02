شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر يزين غرفة خلع ملابس لاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صورا لغرفة خلع الملابس للاعبى المنتخب المصرى مواليد 2006، قبل مواجهة المغرب بعد قليل، بكأس العرب المقام في الجزائر، والتى جاء العلم المصرى فى المقدمة لتحفيز اللاعبين.

وجاء التعليق عليها كالتالى: "كل شيء جاهز لتقديم أداء قوي من منتخبنا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب تحت 17 عاما".

وأعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، تشكيل المنتخب الذى يواجه نظيره المغربي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: عبدالمنعم تامر، ومحمد سمير، وأحمد عابدين، ومحمد نبيه، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد السيد، وعلة نوفل، وإبراهيم عادل، وعمر سيد معوض، وعمر خضر، وحسام عادل.

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي.