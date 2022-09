شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر BWB لكرة السلة فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معسكر Basketball Without Borders (BWB) ، الذي أقيم لأول مرة في مصر على صالة حسن مصطفى تحت إشراف الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأقيم معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 لـ 31 أغسطس في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا والأولى في إفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

وجمع معسكر Basketball Without Borders ٦٤ لاعبا من أفضل لاعبي قارة إفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

وقدم لاعبو ولاعبات منتخب مصر للشباب أداء مميز في المعسكر وحصدوا عدد من الجوائز جاءت على النحو التالي:

حصدت جنا الألفي جائزة أفضل لاعبة في المعسكر، بالإضافة إلى تواجدها رفقة هنا عبد العال في فريق All star Team، بينما حصدت جنا طارق السعيد جائزة الروح الرياضية.

كما تواجد بلال طلبة وسيف قيدار هنداوي في فريق All star Team، وتواجد آدم الحلوني في فريق Second All Star Team، وحصد حسن عامر جائزة الروح الرياضية.