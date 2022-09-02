شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد الشناوى مع بيراميدز قبل الانضمام إلى المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة صعبة خاضها أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، قبل العودة إلى الملاعب والتألق مع الفريق السماوي، ليفرض نفسه بعد ذلك على قائمة المنتخب الوطني التي تستعد للدخول في معسكر مغلق في سبتمبر الجاري، وهو المعسكر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب.

وابتعد أحمد الشناوي لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حتى أن البعض راهن على اعتزاله بعد اختفائه عن الأضواء وظهور نجوم أخرين في حراسة المرمى، فرضوا أنفسهم على الاختيارات الفنية للمنتخب الوطني، إلا أن الشناوي خاض التحدي مصمماً على العودة والتألق لينجح في رهانه.

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز فى موسم 2019، شارك الشناوي فى 56 مباراة، استقبل خلالها 45 هدفاً بينما حافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.

أمام مع الزمالك، فشارك أحمد الشناوي فى 134 مباراة، استقبل خلالها 102 هدف، وحافظ على نظافة شباكه فى 69.

فيما شارك أحمد الشناوي مع النادي المصري فى 61 مباراة، استقبل خلالها 54 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.