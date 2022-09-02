شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز إدارة نادى الزمالك ، لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى لموسم 2021/ 2022، وذلك قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

وترغب إدارة الزمالك في صرف مكافآت اللاعبين بعد الفوز بلقب الدورى والكأس، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 من الشهر الحالي، في بطولة كأس لوسيل التي ستقام في قطر.

ورغم أن المباراة شرفية تجمع بين بطلى الدورى المصرى والسعودى، إلا أن البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق يأخذها مأخذ الجدية، وسيقوم بإشراك القوام الأساسى لخطف اللقاء، خاصة وأن المنافس أحد أقوى الفرق على الساحة الكروية في الوقت الحالي.

من المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .