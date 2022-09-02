شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وليد عرفات رئيس النادى، وقدم خلاله الشكر له على المدة التى قضها مديرا فنينا، والاكتفاء بهذه الفترة.

وقال بسيونى: أوجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسه وليد عرفات على منحى فرصة العمل فى منظمومة محترمة، ونجحت فى تحقيق الهدف المطلوب وأتمنى التوفيق للنادى خلال المرحله المقبلة، وأنه تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

كان بسيونى نجح في قيادة الفريق لاحتلال المركز السادس في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما ظل فريق فاركو فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 34 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وضمن فريق سموحة المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس مصر في انتظار استكمال البطولة للمنافسة على لقبها.