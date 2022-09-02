شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سموحة تغادر لتونس 19 سبتمبر للمشاركة بالبطولة العربية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة سلة سيدات سموحة إلى تونس يوم 19 سبتمبر الجارى؛ للمشاركة في منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى، ويرأس بعثة الفريق احمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى .

تأتى مشاركة فريق سيدات سموحة فى البطولة العربية بعد اعتذار الأهلى عن المشاركة بالمنافسات، فتلقى النادى السكندرى خطابا من الاتحاد العربى بالمشاركة وهو ما تمت الموافقة عليه، ويعد سموحة ممثل مصر الوحيد فى البطولة، بعد اعتذار الأهلى.

الأندية المشاركة هى كل من الأمل الرياضى بتونس، شباب الفحيص الأردنى، مولودية الجزائر، بحرية حسين داى، مقديشيو سيتى، الشارقة، الثورة السورى، الكوكب الرياضى، الرياضى المكناسى، سموحة، الفتاة الرياضى، الهلال الرياضى.