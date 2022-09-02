شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات استعداداً للموسم الجديد على فترات.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة، بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجتهم للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل استكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي، حيث خاض الفريق آخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يعود المُصابون بالأهلي للتدريبات في غضون أسبوع من الآن ثم يعود باقي الفريق بعدها بأسبوع أو خمسة أيام .

ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين، خاصة وأن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".