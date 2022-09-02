شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. تعرف على مشوار مصر والمغرب فى كأس العرب للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أمام نظيره المغربي ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، قمة مواجهات دور الثمانية في البطولة التي انطلقت قبل عشرة أيام وتنتهتى نهاية هذا الأسبوع .

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

أمام المنتخب المغربي فتأهل لهذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة بعدما خسر في لقائه الافتتاحي أمام العراق بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدها فاز على جزر القمر وموريتانيا بهدف دون رد في المواجهتين.