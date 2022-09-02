شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: أسعدنا جماهير الزمالك وتوجنا بالدورى والكأس مثل 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على الاحتفال بتتويج الفريق الأبيض بالدورى والكأس، مؤكداً أنه كرر إنجاز 2015 وأسعد جماهير نادى الزمالك ، مقدماً التهنئة لهم على تحقيق البطولات.

وأكد فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": لعبنا 27 مباراة، حققنا الانتصار في 20 مباراة و4 تعادلات وتلقينا 3 هزائم، فزنا بالدوري والكأس مثلما حدث عام 2015، وأسعدنا جماهير نادي الزمالك، مبروك للجميع".

وحوّل فيريرا موسم الزمالك الصعب والمعقد، إلى موسم استثنائي، توج فيه بلقبي الدوري والكأس، رغم مشاكل إيقاف القيد عن الفريق فترتين، ورحيل نجوم سوبر ستار، وتمرد نجوم آخرين، وغياب البدائل، والاعتماد على الشباب، وفوق كل ذلك، البداية المتعثرة مطلع الموسم.

وفي الولاية الأولى للمدرب البرتغالي فاز الزمالك في 28 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، لكنه نجح في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، أيضا، ليعود هذا الموسم ويكرر نفس الإنجاز، لكن بطريقة أصعب وتحدي أكبر.

فيريرا دخل تاريخ الزمالك من الباب الكبير، بعدما أصبح ثالث مدرب أجنبي يقود الزمالك للدوري مرتين، بعد جوزيف فاندلر، وديف مكاي، كما أصبح أكثر مدير فني في تاريخ الزمالك تحقيقاً للألقاب، بالتساوي مع كابرال وأوتوفيستر، برصيد 4 ألقاب.