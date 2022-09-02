شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئي اليد على مدغشقر فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئي كرة اليد على نظيره مدغشقر اليوم، بنتيجة 64/4، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة برواندا وتستمر حتى 7 سبتمبر الجارى .

وفاز منتخب ناشئي كرة اليد على نظيره الرواندي بنتيجة 44/30 أول أمس فى ثان مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2022،

ويترأس البعثة عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، ويرافقهم محمد إمام محلل الاداء الفنى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ، مجدى ابو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير إدارى والدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى كلا من : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - احمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم.