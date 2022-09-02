شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، تقدم بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته".

ودعا مجلس إدارة الأهلى المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.