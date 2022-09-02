شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يضمن ميداليتين فى الدورى العالمى بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن لاعبو منتخب الكاراتيه تحقيق ميداليتين فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بأذربيجان، وتستمر حتى 5 سبتمبر الجارى ومن المقرر أن تتحقق الميداليتين عن طريق أحلام حمدى وكريم أبو عيطة بعد تأهلهما للنهائي، فى حالة الفوز يحققا الذهبيات وحال الخسارة الفضيات.

من ناحية آخرى يلتقى الثنائي عبدالله هشام وعبد الله ممدوح فى ربع النهائي .

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.