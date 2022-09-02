شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يناقش عروض رحيل محمود وداي واللاعب يقترب من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولي نادي بيراميدز، كافة العروض المحلية التي تلقاها مهاجم الفريق الفلسطيني محمود وادي، من أجل الرحيل عن الفريق السماوي في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد محمود وادي أقرب للانضمام لصفوف الاتحاد السكندري ضمن صفقة ضم بيراميدز هشام صلاح من زعيم الثغر، حيث اقترب بيراميدز من التعاقد مع هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد، بعدما دخل الطرفان في مفاوضات جادة لحسم الصفقة وباتت الأمور قريبة من الانتهاء.

فى المقابل وضع مسئولو الاتحاد رجب بكار ظهير أيمن الطلائع على رأس المطلوبين فى الاتحاد لتدعيم الجبهة اليمنى حال رحيل هشام صلاح رسميا، لا سيما أن رجب بكار كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وكان بيراميدز قد أعلن نادي تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية، ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام 2026.