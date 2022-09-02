من بينهم لاعب عربي.. أبرز 10 نجوم بدون نادٍ بعد انتهاء سوق الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أسدل الستار على باب الانتقالات الصيفية لموسم "2022-2023" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونجحت الأندية في إبرام عدة صفقات خلال الساعات الأخيرة من ميركاتو الصيف من أجل تقوية صفوفها، أملًا في المنافسة والظهور بشكل أفضل هذا الموسم.

ولا يزال هناك عدد من النجوم بدون نادٍ حتى الآن، ولكنهم يستطيعون التوقيع مع أي فريق خارج فترة الانتقالات باعتبارهم لاعبين بدون عقود.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم الذين لا يرتبطون بأي نادٍ بعد انتهاء فترة سوق الانتقالات.

مارسيلو

ويعد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو أبرز اللاعبين الذين لم ينتقلوا لأي نادٍ هذا الصيف منذ أن رحل عن صفوف ريال مدريد مجانا.

وارتبط البالغ من العمر 34 عاما بالانتقال للعديد من الأندية مثل ليستر سيتي والذي نفى مؤخرًا أنباء التعاقد معه.

دييجو كوستا

كوستا أيضا من بين اللاعبين الذين يبحثون عن نادٍ جديد بعدما تخلى عنه أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعد نهاية الموسم الماضي.

اللاعب البرازيلي (33 عاما) ارتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإسباني ولكن لم يحدث ذلك، علمًا بأن اللاعب له تجربتين في الليجا مع رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد.

خوان ماتا

لم ينضم ماتا صانع الألعاب المخضرم إلى أي فريق حتى الآن منذ أن غادر مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الماضي "2021-2022".

وكان ماتا البالغ من العمر 34 عاما حبيسا لدكة البدلاء مع يونايتد في الفترة الماضية قبل أن يقرر الرحيل عن الشياطين الحمر بعد 8 سنوات.

لوريس كاريوس

ويبحث الحارس كاريوس عن التوقيع مع فريق جديد بعدما رحل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الماضي.

كان كاريوس الحارس الثاني بالنسبة لليفربول منذ أن تعاقد معه في صيف 2016.

دانييل ستوريدج

بات ستوريدج لاعبا بدون عقد رغم المسيرة الطويلة التي يمتلكها، حيث لعب في صفوف مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول ووست بروميتش ألبيون وطرابزون سبور التركي.

وكان بيرث جلوري الأسترالي آخر تجارب دانييل ستوريدج والذي عانى من إصابات عديدة مع الفريق أبعدته عن المشاركة، ليتم فسخ التعاقد بين الطرفين في يونيو الماضي.

فابيان ديلف

لم ينجح فابيان ديلف في الانضمام لأي نادٍ منذ أن رحل عن إيفرتون بنهاية الموسم الماضي.

ولم يتلق اللاعب الإنجليزي - البالغ من العمر 32 عاما - أي عروض، علمًا أنه انتقل لإيفرتون في عام 2019 قادما من مانشستر سيتي.

روس باركلي

فسخ تشيلسي عقده مع باركلي منذ أيام قليلة، ليظل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بلا نادٍ حتى الآن.

وانضم اللاعب الإنجليزي لصفوف البلوز بداية من يناير لعام 2018 ولكن تراجع مستواه، ليقوم النادي اللندني بتوجيه الشكر له هذا الصيف.

يوسيب إيليتشيتش

وجه أتالانتا صدمة إلى إيليتشيتش بفسخ التعاقد معه هذا الصيف، ليترك اللاعب وحيدًا بدون نادٍ حتى الآن.

وعاني البالغ من العمر 34 عاما كثيرًا في الموسمين الماضيين من كثرة الإصابات ومشاكل صحية آخرى.

سفيان فيجولي

ويعد الجزائري سفيان فيجولي لاعبًا حرًا بعدما رحل عن جالاتا سراي التركي عقب انتهاء عقده مع النادي.

ويبحث فيجولي عن الانضمام لنادٍ جديد، خاصة وأن هناك عروض عربية وآخرى تركية أمامه.

حاتم بن عرفة

كذلك ينتظر الفرنسي بن عرقة ذات الأصول التونسية حسم مستقبله أيضا بعدما رحل عن ليل نتيجة مشاكله الكثيرة مع مدرب الفريق.

ويمتلك البالغ من العمر 35 عاما تجربتين سابقتين في الدوري الفرنسي باللعب في ليون ومارسيليا.