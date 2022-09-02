طرح تذاكر إضافية لمباراة كأس سوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، طرح تذاكر إضافة لكأس سوبر لوسيل التي ستُقام في ٩ سبتمبر.

وكشفت مجموعة beIN الإعلامية، يوم أمس الخميس، نقلها كأس سوبر لوسيل بين فريقي الزمالك والهلال السعودي عبر قنوات beINSPORTS.

وأعلنت اللجنة العليا العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، عن تنظيم بطولة جديدة بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

ويُقام كأس سوبر لوسيل، يوم 9 سبتمبر المقبل على استاد لوسيل أكبر استادات بطولة كأس العالم، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.