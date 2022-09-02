أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات.. أنتوني يتصدر ومركز مفاجئ لهالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

سيطر اللاعبون الشباب والمنضمون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على قائمة أغلى 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا التي أغلقت أبوابها مساء أمس الخميس.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية المنقضية عددًا من الصفقات المميزة والقياسية، وبرز إنفاق الأندية بمبالغ ضخمة.

وتضم قائمة أغلى 10 لاعبين في الميركاتو 7 انضموا إلى أندية الدوري الإنجليزي، مقابل 2 إلى الدوري الإسباني، وواحدة إلى الدوري الألماني، مع غياب تام للدوريين الإيطالي والفرنسي.

كذلك شهدت القائمة 7 لاعبين في سن 23 عامًا أو أقل، في ظاهرة واضحة بارتفاع أسعار اللاعبين الشباب.

ويملك كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي لاعبيّن في القائمة.

كما برز سيطرة المهاجمين بوجود 5 لاعبين، مقابل 3 مدافعين، ولاعبيّ وسط ملعب.

وفشلت صفقات الموسم الجاري من سوق الانتقالات في اقتحام قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الميركاتو.

واكتفت صفقة البرازيلي أنتوني دوس سانتوس المنتقل إلى مانشستر يونايتد باحتلال المركز 13 في قائمة الأغلى عبر التاريخ.

وفيما يلي نستعرض قائمة أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الانتقالات:

1- البرازيلي أنتوني دوس سانتوس (22 عامًا).. من أياكس إلى مانشستر يونايتد.. 95 مليون يورو.

2- الفرنسي ويسلي فوفانا (21 عامًا).. من ليستر سيتي إلى تشيلسي.. 80.40 مليون يورو.

3- الفرنسي أوريلين تشواميني (22 عامًا).. من موناكو إلى ريال مدريد.. 80 مليون يورو.

4- الأوروجوايائي داروين نونيز (23 عامًا).. من بنفيكا إلى ليفربول.. 75 مليون يورو.

5- البرازيلي كاسيميرو (30 عامًا).. من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد.. 70.65 مليون يورو.

6- ألكسندر إيزاك (22 عامًا).. من ريال سوسيداد إلى نيوكاسل يونايتد.. 70 مليون يورو.

7- الهولندي ماتياس دي ليخت (22 عامًا).. من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ.. 67 مليون يورو.

8- الإسباني مارك كوكوريلا (24 عامًا).. من برايتون إلى تشيلسي.. 65.30 مليون يورو.

9- النرويجي إيرلينج هالاند (21 عامًا).. من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.. 60 مليون يورو.

10- البرازيلي رافينيا (25 عامًا).. من ليدز يونايتد إلى برشلونة.. 58 مليون يورو.