جوارديولا: هالاند كان كارثيًا أمام ليفربول.. والآن سيحطم كل الأرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، أن مهاجم فريقه إرلينج هالاند، كان قد قدم أداءً كارثيًا في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، والآن أصبح واحدًا من أفضل المهاجمين في بريميرليج.

وقال جوارديولا: "هالاند قبل شهر كان كارثيًا في مباراة الدرع الخيرية، لكن الآن سيكسر كل الأرقام، يجب أن نبقى هادئين ونساعده، الجميع في مانشستر سيتي مهتم بمساعدته".

وأضاف جوارديولا بخصوص إصابات فريقه: "جاك جريليتش وناثان آكي تدربا مع الفريق، فيليبس مازال غير متاح ولكنه قريب من العودة، لابورت سيكون جاهزًا للمشاركة بعد أسبوع الفيفا".

وعن تعاقد فريقه مع مدافع دورتموند: "أتيحت لنا فرصة للتعاقد مع أكانجي، انه يتمتع بخبرة مذهلة في بناء اللعب ويعتبر لاعبًا مثاليًا لما نحتاج إليه، شعرنا بذلك أثناء مشاهدته مع دورتموند، وعندما لعبنا أمامهم من قبل كان ضمن أفضل المدافعين الذين رأيتهم، وأنا سعيد بالتوقيع معه".

وانضم المدافع السويسري البالغ من العمر 27 عامًا، إلى سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند مساء أمس الخميس، مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وعن المباراة المقبلة قال بيب: "أستون فيلا لديهم الجودة في كل مركز، وأيضًا يقودهم مدرب جيد، يمكنني تخيل مدى قوتهم، الأمر أكثر خطورة ويجب أن نكون مستعدين، إنهم خطيرون، وكنت أتمنى أن يكونوا في وضع أفضل، لكن غدًا الأمور ستكون صعبة لأنهم فازوا بمباراة واحدة ولديهم دوافع قوية".