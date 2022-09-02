توخيل يتحدث عن اللعنة التي تنتظر أوباميانج في تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي أن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق الجديد قادر على كسر لعنة القميص رقم "9" وكتابة تاريخ خاص به.

وأتم تشيلسي التعاقد مع أوباميانج قبل غلق باب سوق الانتقالات قادمًا من برشلونة.

وسبق وأن لعب أوباميانج تحت قيادة توخيل في بوروسيا دورتموند، وسجل اللاعب 79 هدفا في 95 مباراة قبل أن ينتقل إلى آرسنال في عام 2018.

وقال توخيل مازحًا في وقت سابق من هذا الصيف إن لاعبيه كانوا خائفين من القميص رقم 9، مع ترك القميص شاغرًا بعد عودة روميلو لوكاكو معارًا إلى إنتر ميلان.

وفشل لوكاكو، تامي أبراهام، جونزالو هيجواين، ألفارو موراتا وغيرهم جميعًا في جعل قميص تشيلسي رقم 9 خاصًا بهم.

وفي الوقت ذاته أصر أوباميانج على ارتداء قميص رقم 9، ووصفه توخيل بالشجاع في مواجهة هذا التحدي.

وقال توخيل: "أوباميانج لا يخاف من الماضي وما يعنيه هذا الرقم، إنه مستعد للقتال من أجل كتابة تاريخه الخاص، واتخاذ الرقم تسعة يعني أنه شجاع بما فيه الكفاية".

وأضاف: "من وجهة نظري، كان أوبا سعيدًا دائمًا بالقتال من أجل شيء ما وقبول التحدي، لذا كلما زادت التحديات كان ذلك أفضل".

وتابع: "إذا أراد التغلب على لعنة رقم 9 ، أو إذا أراد أن يُظهر لشخص ما في لندن أنه أفضل مما يعتقده بعض الناس، فكلما كان ذلك أفضل".

ووصل أوباميانج إلى تشيلسي مصابًا بكسر طفيف في فكه بعد هجوم على منزله في نهاية الأسبوع.

وسيغيب مهاجم البلوز الجديد عن مواجهة يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد، لكنه قد يعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

ويأمل تشيلسي أن يرتدي المهاجم قناعًا وقائيًا، حيث قال توخيل: "يجب أن نتأكد من حصوله على قناع، وتزويده بقناع لحماية فكه".