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وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توفيت شقيقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتعلن إدارة القلعة الحمراء وقطاعات النادي التقدم بخالص التعازي في وفاة شقيقة رئيس النادي.

وأصدر الأهلي بيان، عبر حساباته الرسمية، لينعي شقيقة محمود الخطيب.

جاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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