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وفاة شقيقة محمود الخطيب.. والأهلي يكشف موعد العزاء

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الشارقة - اميمة ياسر - توفيت شقيقة الكابتن محمود الخطي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويقام عزاء شقيقة محمود الخطيب، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بعد غد الأحد.

وكانت الفقيدة قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الجمعة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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