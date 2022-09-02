شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب عودة كامل أبو على لحسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، بعد توجيه الشكر مؤخراً لحسام حسن وجهازه الفني عقب انتهاء دوري 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد فور عودة كامل أبو علي رئيس النادي من رحلته في الخارج.

ويفضل مسؤولو النادي المصري، التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة حسام حسن، في الإدارة الفنية للفريق، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر بالإجماع توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفني والإداري والطبي علي ماقدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.