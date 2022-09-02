رضوان والحلوانى وياسين يرحلون عن الإسماعيلى بعد انتهاء الإعارة

القاهرة - سامية سيد - انتهت علاقة الثلاثى عمر رضوان حارس المرمى وعمرو الحلوانى وحسن ياسين لاعبو الاسماعيلى بالقلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى ، حيث كان الثلاثى يرتبط بعقد إعارة مع الدراويش انتهى بنهاية الموسم الجارى ولم تسعى الادارة الصفراء لتمديد الاعارة .

وحصل الإسماعيلى على جهود عمر رضوان من طلائع الجيش وعمرو الحلوانى من سيراميكا وحسن ياسين من الانتاج الحربى على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

حصل الفلسطيني خالد النبريصي والإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على موافقة للسفر إلى بلادهم من أجل قضاء إجازة مع عائلتهم بعد الانتهاء من موسم 2021 / 2022.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق ضد طلائع الجيش التى أقيمت فى ختام جولات الدوري العام، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف على ملعبه بالإسماعيلية.

وحرص الإسماعيلي على تقديم وجوه جديدة خلال هذه المباراة من فريق الأمل بالنادي، حيث اعتمد على كلا من عبد الله محمد وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد زيدان وخالد صابر.