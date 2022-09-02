شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين مصر والسنغال لاستضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو الاتحاد الدولى لكرة السلة، بين مصر والسنغال لإقامة منافسات تصفيات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل.

وتقدمت مصر بطلب لاستضافة التصفيات، وكذلك تقدمت السنغال، ولم يحدد مسئولى الفيبا عن الدولة المستضيفة حتى الآن حيث تتم المفاضلة بين الثنائي.

واستضافت تونس المرحلة الماضية وفاز فيها الفراعنة بمباراتين من أصل 3 مباريات، بينما استضافت مصر المرحلة السابقة لها بصالة حسن مصطفى .

واقام الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA"

معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا ، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة .