شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب اليوم بكأس العرب فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ضد نظيره المغربي بكأس العرب هو التاسعة من مساء اليوم، حيث يلتقي منتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وتأهل منتخب مصر للناشئين للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاث انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي.

وأكد محمد وهبة المدير الفني للمنتخب، أن الهدف الأهم بالنسبة له من المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر هو اكتساب لاعبيه الخبرات والوصول لأفضل مستوى، لاسيما وأن الفريق مقبل على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين والتي ستقام في الجزائر نوفمبر المقبل.