شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر تسمية منتخب ليبيا بفرسان المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس منتخب ليبيا لكرة القدم في عام 1962، وانضم إلى الفيفا في 1963، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1961، وسمى المنتخب الليبى بفرسان المتوسط لأن البحر الأبيض المتوسط يتسم بواحد من أطول السواحل له فى ليبيا ولهذا أطلق على المنتخب الليبى فرسان المتوسط.

أهم مشاركات المنتخب الليبي كانت في عام 1982 في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في ليبيا، وكانت أفضل بطولة في البطولات التي شارك فيها منتخب ليبيا وقع في مجموعة واحدة مع تونس والكاميرون وغانا.

أولى مبارياته كانت مع منتخب غانا (في الدور الأول) واستطاع أن يفرض سيطرته على المباراة وبادر المنتخب الغاني بتسجيل هدف في الدقيقة 28 بواسطة جورج الحسن، قبل أن ينتفض المنتخب الليبي في شوط الثاني عن طريق عبد الرازق جرانة 58 والعيساوي 76 ، وكاد أن يفوز المنتخب الليبي لولا هدف التعادل في آخر دقيقة من قبل أبوكو نتي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ثاني مباراة فاز بها على منتخب تونس الشقيق عن طريق هدف عكسي من كامل صديق في آخر دقائق الشوط الأول، وهدف فرج البرعصي في الدقيقة الأخيرة ليفوز المنتخب الليبي بهدفين نظيفين وبذلك يحتاج المنتخب نقطة للتأهل لنصف النهائي.

وفي ثالث مباراة استطاع أن يخطف نقطة ثمينة من منتخب الكاميرون وتعادل معه بدون أهداف.

وصعد إلى دور الأربعة ليلاقي منتخب زامبيا ويطيح به بهدفين لهدف، رغم تأخره بهدف كاومبا لزامبيا في الدقيقة 29 قبل أن يسجل علي البشاري هدف التعادل في الدقيقة 38 ويعود البشاري لتسجيل هدف التاريخ في أخر دقائق المباراة ليتأهل إلى مباراة الحلم والتاريخ.

قابل الطموح الغانية والمنتخب الغاني لم يكن ضيفا سهلا واستطاع جورج الحسن أن يسجل هدف التقدم قبل أن يسجل البشاري هدف التعادل لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيحية حيث فاز بها المنتخب الغاني 7_6.

المشاركة الثانية كانت في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2006، ولعب ضمن المجموعة الأولى وخرج من الدور الأول بعد أن خسر المبارة الأولى أمام مصر 3/0، والمبارة الثانية امام ساحل العاج 2/1 وتعادل في المبارة الثالثة مع منتخب المغرب لكرة القدم 0/0.

شارك المنتخب الليبي في تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا عام 2008 وذلك ضمن المجموعة العاشرة التي ضمت إلى جانبه منتخبات إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وناميبيا وخسر المباراة الأولى في أديس ابابا أمام المنتخب الأثيوبي بهدف مقابل لاشئ، والثانية أمام ناميبيا بهدف مقابل لاشئ، واحتل المركز الثالث.