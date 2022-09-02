«نشعر بالفزع من السلوك الذي يجعل حياة اللاعب كابوسًا».. اتحاد اللاعبين المحترفين يدعم عبدالله السعيد ضد الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين دعمه لصانع ألعاب فريق بيراميدز عبد الله السعيد، في نزاعه القانوني مع النادي الأهلي، مشيراً إلى أن "القلعة الحمراء" تعاملت بشكل غير عادل مع اللاعب.

وفي وقت سابق، حصل الأهلي على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد، بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد.

وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين بياناً قال فيه: "نطالب النادي الأهلي بوقف المعاملة غير العادلة للاعب عبد الله السعيد، في مايو 2018 قام النادي ببيع اللاعب المذكور إلى الأهلي السعودي، وتضمن العقد بندا يمنع الأخير من إعادة بيعه إلى نادٍ في مصر لمدة ثلاثة مواسم، على أن يدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي إذا خالف هذا الشرط".

وأضاف البيان: "نعتبر أن هذا البند غير قانوني، وينتهك المادة 18 مكرر من لوائح الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وتابع: "بعد أن أنهى اللاعب والنادي السعودي العقد بالتراضي، عاد السعيد إلى القاهرة للتوقيع مع نادي بيراميدز في يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، يواصل الأهلي رفع دعوى قضائية ضد اللاعب".

وأوضح اتحاد اللاعبين المحترفين في بيانه أن فيفا رفض دعوى الأهلي ضد أهلي جدة، لأن اللاعب انتقل إلى بيراميدز في صفقة مجانية بعد فسخ عقده، وبالتالي لم يكن هناك "إعادة بيع".

وواصل: "ومع ذلك، قام الأهلي برفع دعوى ضد اللاعب أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية، والذي أصدر قرارا مروعا يقضي بدفع الغرامة المذكورة".

وأتم البيان: "اللاعب استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي، وحصل على عدة إجراءات تحفظية بوقف تنفيذ القرار، لكن هذا لم يمنع الأهلي من متابعة الأمر في مصر، والحصول على أمر بتجميد الحساب المصرفي للاعب".

من جانبه، صرح روي فيرمير، المدير القانوني في اتحاد اللاعبين المحترفين، بأنه "نشعر بالفزع من سلوك الأهلي الذي يستمر في جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا، لأن مسؤولي النادي يشعرون بالاستياء من لعبه بقميص أحد منافسيهم".

وأضاف فيرمير: "كرة القدم يجب أن تكون على أساس حرية حركة اللاعبين والمنافسة العادلة بين الأندية ولا يوجد مكان للبنود التي تحد من المنافسة، ندعو الأهلي إلى التوقف الفوري عن الدعاوى القانونية ضد عبد الله السعيد".