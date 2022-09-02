شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، والتى حدثت على مدار الساعات الماضية وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

رابطة الأندية: لا تأجيل لموعد انطلاق الدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى سينطلق فى موعده المحدد مسبقا 16 أكتوبر، ولا يوجد نية لتأجيل موعد بدايته كما تردد مؤخراً.

أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى وديا يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر.

سلبية مسحة المنتخب الأوليمبى قبل الانتظام فى معسكر الإسكندرية

جاءت مسحات المنتخب الأوليمبى سلبية لكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل انتظامهم فى معسكر مغلق بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. رفض النادى الإسماعيلى عرضا من نادى مولودية الجزائر للتعاقد مع الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق فى نهاية الموسم، بسبب ضعف المقابل المادى.