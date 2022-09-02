شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أحلام حمدى وريم أحمد لربع نهائى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت أحلام حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه إلى منافسات ربع نهائي بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان، والتى تستمر حتى 5 سبتمبر الجارى، بعد التغلب على لاعبات استونيا وإسبانيا.

كما تأهلت ريم أحمد لمنافسات نفس الدور بعد التغلب على لاعبات الجزائر وسلوفينيا، وتأهل عبدالله هشام لاعب المنتخب لربع النهائي أيضا .

كان الثنائي كريم أبو عيطة وعلى الصاوى تأهلا لربع النهائي .

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن