شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى ملف المدرب الجديد لخلافة سواريز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي إعلان اسم المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً مع نهاية الموسم المحلي رسمياً.

في السطور التالية، نستعرض طريقة تفكير الأهلي في ملف المدرب الأجنبي الجديد، بعدما فرض هذا الملف نفسه على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء.

س:كيف يسير الأهلي في ملف المدرب الأجنبي حالياً؟

ج: إدارة النادي تعقد إجتماعات مكثفة وتدرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم في غضون أيام.

س:هل سبق للمدرب الجديد المتوقع تعاقد الأهلي معه العمل في مصر؟

ج: حسب التقارير المتداولة خلال الساعات الماضية فإن المدرب الجديد للفريق لم يسبق له العمل في الدوري المصري.

س: ما هي شروط الأهلي في المدرب الجديد؟

ج: أكثر من شرط أهمها، أن يكون صاحب شخصية قوية وله خبرات جيدة في التدريب، ولديه فكر تدريبي مُقنع ، ويكون قادرا على تطوير أداء اللاعبين .

س:هل إتفق الأهلي مع أحد المدربين فعلاً لتدريب الفريق؟

ج: لم يتفق مسئولو القلعة الحمراء مع المدرب الجديد حتى الآن، فالمفاوضات مازالت جارية وهناك مفاضلة بين 3 مدربين تقريباً لاختيار أحدهم قريباً.