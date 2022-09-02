أرتيتا يوضح مدة غياب النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن غياب محمد النني لاعب "الجانرز" سيستمر لعدة أشهر.

وحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن النني تعرض لإصابة في مباراة فولهام بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن المشكلة لم تتضح إلا بعد اللقاء.

وحتى الآن لم يتحد تحديد طبيعة إصابة النني، غير أن تقرير "ذا أثليتيك" أشار إلى أنها ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال مع مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي: "فيما يتعلق بحالة النني، نحن نتحدث عن غياب سيستمر لعدة أشهر".

المدرب الإسباني لم يذكر مدة الغياب المتوقعة على وجه التحديد، أو طبيعة الإصابة.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال في تصريحات لمصراوي: "إصابة محمد النني جاءت في العضلة الخلفية".

وأضاف أرتيتا: "توماس بارتي سيغيب لعدة أسابيع، وربما لفترة أقصر مما نتوقع".

وأتم: "يتم تقييم وضع الثنائي مارتن أوديجارد وآرون رامسديل، سنعرف المزيد من التفاصيل عن حالتهما غدا، ونأمل أن يكونوا متاحين للتدريب مع الفريق".

جدير بالذكر أن أرسنال سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.