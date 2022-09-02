مصدر لمصراوي: الأهلي يقطع إعارة ثلاثي فريقه المحترف بالتشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن النادي الأهلي قد أنهى إجراءات فسخ تعاقد الثلاثي ميدو حسام ومصطفي فوزي ومحمد أحمد "بيسو" من تجربة الإعارة في الأندية التشيكية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة الكرة بالأهلي أنهت يوم أمس كافة الأمور الخاصة بفسخ عقود الإعارة للثلاثي في التشيك.

وأضاف المصدر:"مع فتح باب القيد بمصر أمس، أرسل الأهلي طلباً للأندية التشيكية يطلب خلاله فسخ عقود الإعارة بناء على الاتفاق الذي جرى في وقت سابق "، مشددًا على أن مسئولي الأهلي يبحثون حاليًا بعض العروض التي تلقاها الثلاثي لإعارتهم لأندية مصرية.

وأتم المصدر تصريحاته إلى أنه تم التواصل مع زيزكوف الذي يملك بطاقة الثلاثي ميدو حسام وبيسو ومصطفي فوزي وفسخ عقد الإعارة رغم أن بيسو كان معاراً الشهور الماضية إلى نادي زمبلن ميخالوفسى السلوفاكي، وميدو حسام إلى نادى تيبليتسه التشيكي.