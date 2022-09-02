8 بنود في خطاب من "كاف" للاتحادات قبل دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إرسال الاتحاد خطابًا رسميًا لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة أنديتها في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2022/2023 والذي سينطلق يوم 9 سبتمبر الجاري بمباريات الدور التمهيدي الأول.

وأفاد المصدر لمصراوي أن كاف طلب الاستمرار في تطبيق القواعد الاحترازية في الملاعب، وأرسل خطابًا يتعلق بتطبيق قواعد بروتوكول كورونا COVID-19 الخاص بالشروط الطبية التي سيتم تطبيقها على مباريات مسابقات الأندية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية موسم 2022/2023.

وطلبت اللجنة الطبية من الاتحادات الوطنية احترام بروتوكول كورونا وإلزام الأندية المشاركة في المسابقات القارية بالآتي:

1- تلتزم اللجنة الطبية في كاف بقرارها السابق وستقبل باختبارات PCR التي ستجري في بلدان المغادرة للمشاركة في المباريات، بشرط أن تكون هذه الاختبارات قد تم إجراؤها في غضون 72 ساعة قبل المباراة.

2- في حالة وصول الفريق الزائر إلى البلد المضيف أكثر من 72 ساعة قبل يوم المباراة، سيكون الاختبار الذي سيتم إجراؤه في البلد المضيف اختبارًا إلزامياً قبل 48 ساعة من إنطلاق المباراة .

3- يجب أن يوقع طبيب كل فريق على إقرار بالموافقة فيه يتعهد على نفسه بإخطار مسؤول كاف الطبي في المباراة لإجراء اختبار PCR في كل مرة يظهر فيها لاعب أو عضو في الوفد أي من أعراض فيروس كورونا، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، ويجب عزل الشخص المصاب ومتابعته تدابير وتوجيهات البلد المضيف.

4- بالنسبة للأندية التي تقوم بإختبارات PCR قبل المغادرة، يتم إجراء إختبارات في غضون 72 ساعة قبل السفر، ويمكن استخدام اختبارات المباراة لعودة كل وفد إلي بلده.

5- فيما يتعلق بالبلد المضيف، يجب إجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من المباراة لفريقها، ولمسؤولي كاف في المباراة، ولجميع أعضاء اللجنة المنظمة المحلية للمباراة التي تعمل في منطقه الملعب، بما في ذلك عمال الملعب، وصبية الملاعب، المسعفون، الصحفيون، الأمن الخاص، الإسعافات الأولية، حاملو النقالات، الشرطة، وآخرون.

6- يجب إرسال جميع نتائج الاختبار إلى كاف بواسطة المراقب الطبي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويعد الموعد النهائي لإرسال النتائج قبل الساعة 12:00 ظهرا وقبل موعد المباراة بـ48 ساعة كحد أقصى.

7- يتحمل الفريق المضيف كل التكاليف المالية لإجراءات اختبارات الكورونا، وفي حالة وجود عضو أو أكثر من أعضاء وفد الفريق الزائر مصاب بالكورونا يبقي بعد ذلك وعقب يوم المباراة في البلد المضيف حتى انتهاء عزلته ويتحمل البلد المضيف المصاريف.

8- الاستمرار بالعمل بالتدابير الاحترازية قبل وأثناء وبعد المباراة داخل الملعب من ارتداء القناع وتطهير اليدين والتبعاد الاجتماعي.