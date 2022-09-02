بيراميدز يجدد عقد نجمه حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد محمد حمدي، ظهير أيسر الفريق، لمدة عامين، ليبقى اللاعب مع الفريق الأزرق حتى عام 2024.

وأصدر بيراميدز بيانًا مقتضبًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استمرار اللاعب في صفوف الفريق لمدة عامين جديدين، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.

وجاء تجديد عقد محمد حمدي، بعدما أعلن بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية عن تجديد عقود كل من أحمد الشناوي، وإبراهيم عادل، إضافة إلى تجديد عقد المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

وتلقى محمد حمدي استدعاءً من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، للانضمام إلى معسكر الفراعنة في سبتمبر الجاري.

وخاض محمدي حمدي، صاحب الـ27 عامًا، 43 مباراة مع بيراميدز في كل البطولات، خلال الموسم المنقضي، وسجل هدفًا واحدًا، فيما قدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان حمدي انتقل إلى بيراميدز عام 2018 قادمًا من المصري البورسعيدي.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.