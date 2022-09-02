تعرف على موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا على موقع "تويتر" موعد مباراة بلجيكا ومصر الودية، ضمن استعدادات الشياطين الحمُر، لنهائيات كأس العالم 2022 قطر.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا: "مباراتنا الأخيرة قبل كأس العالم ستكون ضد مصر".

وستقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 على ملعب "مدينة الكويت" بدولة الكويت، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المُكرمة.

وسبق وأن واجهت بلجيكا نظيرتها مصر من قبل، وذلك قبل أربعة أعوام وقبل كأس العالم أيضًا، وحينها انتصر رفاق إيدين هازارد بثلاثة أهداف دون رد، وسجّل لوكاكو وهازارد وفيلايني ثلاثية الشياطين.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر 2022 بعد أقل من 80 يومًا، حيث يبدأ الأحد 20 نوفمبر وينتهي الأحد 18 ديسمبر 2022.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا وصيف كأس العالم 2018.