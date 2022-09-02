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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف إيفرتون، نظيره ، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في الواحدة والنصف ظهر غد السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز السادس في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ٨ نقاط، بعد بداية متواضعة إثر تعادله في أول جولتين مع فولهام، وكريستال بالاس، وخسارته في الأسبوع الثالث أمام مانشستر يونايتد٢-١، ثم حقق أول فوز له في الجولة الماضية على بورنموث بتتيجة ٩-٠، قبل أن يهزم نيوكاسل ٢-١ في الجولة الماضية.

فيما يأتي نيوكاسل في المركز السابع عشر رصيد ٤ نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون
أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد
جوردان هندرسون - فابينيو - هارفي إيليوت
لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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