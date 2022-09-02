منتخب الناشئين لكرة القدم يؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالجزائر .. صور

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب الناشئين لكرة القدم مواليد 2006 صلاة الجمعة بفندق إقامة المنتخب بالجزائر ، وألقى الدكتور إيهاب الكومي رئيس البعثة الخطبة ودارت حول أهمية التعاون والعمل الجماعي لتحقيق النجاح .

ويلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاث انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي.

وأكد محمد وهبة المدير الفني للمنتخب، أن الهدف الأهم بالنسبة له من المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر هو اكتساب لاعبيه الخبرات والوصول لأفضل مستوى، لاسيما وأن الفريق مقبل على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين والتي ستقام في الجزائر نوفمبر المقبل.