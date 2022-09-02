شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم فى تدريبات الطلائع فى 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للنادى الاهلى والمعار لطلائع الجيش في تدريبات فريقه الجديد 10 سبتمبر المقبل، استعداداً للأنتظام في فترة الاعداد.
وإجمالا.. شارك محمود وحيد في 46 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2320 دقيقة لعب، لم يسجل أى أهداف ولكنه صنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.
نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023
ووجه مجلس إدارة طلائع الجيش الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق علي مجهوداته مع الطلائع بعد النتائج الجيدة التي تحققت
ومنح جهاز الكرة بطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة حتى 10 سبتمبر المقبل بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الاسماعيلى وذلك استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد
وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.