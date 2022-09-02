شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم فى تدريبات الطلائع فى 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للنادى الاهلى والمعار لطلائع الجيش في تدريبات فريقه الجديد 10 سبتمبر المقبل، استعداداً للأنتظام في فترة الاعداد.

نجح نادى طلائع الجيش فى استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، وكان محمود وحيد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر المقاصة فى سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وإجمالا.. شارك محمود وحيد في 46 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2320 دقيقة لعب، لم يسجل أى أهداف ولكنه صنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.