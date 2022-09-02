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محمود وحيد ينتظم فى تدريبات الطلائع فى 10 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للنادى الاهلى والمعار لطلائع الجيش في تدريبات فريقه الجديد 10 سبتمبر المقبل، استعداداً للأنتظام في فترة الاعداد.

 

نجح نادى طلائع الجيش فى استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، وكان محمود وحيد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر المقاصة فى سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

 

وإجمالا.. شارك محمود وحيد في 46 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2320 دقيقة لعب، لم يسجل أى أهداف ولكنه صنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

 

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023

 

ووجه مجلس إدارة طلائع الجيش الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق علي مجهوداته مع الطلائع بعد النتائج الجيدة التي تحققت 

 

ومنح جهاز الكرة  بطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة حتى 10 سبتمبر المقبل بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الاسماعيلى وذلك استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد

 

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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