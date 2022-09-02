شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك ببطولة سيرياس A بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى منافسات بطولة سيرياس A الدورى العالمى بتركيا فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجارى.

ويشارك الكاراتيه فى البطولة بمنتخب تحت 21 سنة بنات وأولاد، على أن تتم المشاركة بالبطولة عقب انتهاء مشاركتهم ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس.

يذكر أن المنتخب مقرر ان يسافر إلى تونس يومى 5 و 6 سبتمبر المقبل حيث تقام البطولة فى الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل.

ويقيم منتخب الكاراتيه معسكرا بدار الهيئة الهندسية فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولتين.