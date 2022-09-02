شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عيطة و الصاوى يتأهلان لربع نهائى الدورى العالمى للكاراتيه بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي على الصاوى و كريم أبو عيطة لاعبا منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى ربع نهائي منافسات الدورى العالمى البريميرليج، التى تقام بأذربيجان وتستمر حتى 5 سبتمبر الجارى.

وتأهل أبو عيطة بعد انسحاب لاعب إسرائيل من دور الـ 16 بالبطولة، بينما تأهل الصاوى بعد الفوز علي بطلى إيران وأذربيجان.

تتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.