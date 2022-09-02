شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات معسكر الأهلى في أوربا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة دول أوربية لإقامة معسكر الفريق الخارجي قبل بدء الموسم الجديد، وهناك أكثر من إختيار أمام الأهلي في مقدمتها، هولندا وإسبانيا والنمسا.

ويبدو أن هولندا هي الأقرب لإستضافة معسكر الأهلي الصيف الجاري، إلا أن الأمر لم يتم حسمه بشكل رسمي حتى الآن، وهناك مفاضلة بين الدول الثلاثة للسفر إليها وإقامة معسكر الفريق الخارجي فيها.

كان مجلس الأهلي قد وجه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريز ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.‎