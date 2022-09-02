شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى إعارة 6 لاعبين استعداداً للموسم الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
وكان الطلائع قد حصل على جهود هذا السداسى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويعود اللاعبون لأنديتهم بعد انتهاء الموسم.
نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023
ووجه مجلس إدارة طلائع الجيش الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق علي مجهوداته مع الطلائع بعد النتائج الجيدة التي تحققت
ومنح جهاز الكرة بطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة حتى 10 سبتمبر الجارى بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الاسماعيلى وذلك استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد
وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.