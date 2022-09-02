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الطلائع ينهى إعارة 6 لاعبين استعداداً للموسم الجديد.. تعرف عليهم

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القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادى طلائع الجيش 6 لاعبين بانتهاء مشوارهم مع الفريق بعد انتهاء مباريات الدوري هذا الموسم، حيث قرر جهاز الكرة بالطلائع عدم تمديد إعارة كل من ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز.

 

وكان الطلائع قد حصل على جهود هذا السداسى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويعود اللاعبون لأنديتهم بعد انتهاء الموسم.

 

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023

 

ووجه مجلس إدارة طلائع الجيش الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق علي مجهوداته مع الطلائع بعد النتائج الجيدة التي تحققت 

 

ومنح جهاز الكرة  بطلائع الجيش لاعبى فريقه راحة حتى 10 سبتمبر الجارى بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الاسماعيلى وذلك استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد

 

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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