شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى إعارة 6 لاعبين استعداداً للموسم الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادى طلائع الجيش 6 لاعبين بانتهاء مشوارهم مع الفريق بعد انتهاء مباريات الدوري هذا الموسم، حيث قرر جهاز الكرة بالطلائع عدم تمديد إعارة كل من ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز.

وكان الطلائع قد حصل على جهود هذا السداسى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويعود اللاعبون لأنديتهم بعد انتهاء الموسم.