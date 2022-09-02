شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. جنا طارق نجمة السلة: بحب الغناء والرسم وأسمع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى "بره الملعب" هى جنا طارق لاعبة سلة الصيد، ونجمة منتخب ناشئات السلة، والتى شاركت في معسكر BWB باختيار الاتحاد الدولى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة

الغناء والرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مكرونة بالصوص

من نجمك المفضل ؟

ليبرون جيمس

من مطربك المفضل ؟

تامر حسني واولفيا رودريجو

بحب أغنى جدا.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك ؟

التجاهل

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منة شلبى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

مفكرتش ف الموضوع ده قبل كده

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

القرار هيكون مشترك



جنا طارق 1



جنا طارق 2