شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات متواصلة في الأهلي لحسم 3 ملفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُتتالية خلال الأيام الحالية من أجل حسم أكثر من ملف هام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفي مقدمتها، ملف المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

ويناقش مسئولو الأهلي كذلك ملف العروض، حيث تلقى عددا كبيرا من لاعبي الفريق عروضا من أندية محلية وخارجية للرحيل لها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك أيضاً الإعارة، فالأهلي يمتلك أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو باستكمال تجربة الإعارة.

وكان مجلس الأهلي قد وجه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريز ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.‎